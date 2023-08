Immer weniger Sozialwohnungen in Berlin: SPD für Kurswechsel

Berlin verliert mehr Sozialwohnungen, als neue genehmigt wurden. SPD-Landeschef will Sozialbindungen dauerhaft erhalten.

Berlin. Angesichts der rapide sinkenden Zahl von Sozialwohnungen in Berlin fordert der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Raed Saleh Veränderungen der staatlichen Förderung. „Wir werden uns anschauen, ob dieses veraltete System einer Änderung bedarf“, sagte Saleh am Montag der Morgenpost. Wenn das für die bestehenden Förderverträge nicht möglich sei, müsse mindestens für neue Projekte verhindert werden, dass sie nach 20 Jahren zu deutlich höheren Mietpreisen vergeben werden dürfen. „Wir müssen für die neuen Sozialwohnungen über ein anderes Fördersystem reden, das dauerhafte Sozialbindungen garantiert“, sagte Saleh. Dazu sollte man auch nach Wien schauen, wo einmal staatlich geförderte Wohnungen dauerhaft günstig bleiben.

Berlin verliert seit Jahren mehr Sozialwohnungen, als neue staatlich geförderte Wohnungen entstehen. 2022 lief die Sozialbindung für 4519 Wohnungen aus, so dass nur noch 104.757 Sozialwohnungen in Berlin existieren. Das teilte die Bundesregierung auf Anfrage der Linken-Politikerin Caren Lay mit. Insgesamt gibt es in Berlin rund zwei Millionen Wohnungen.

4519 Sozialwohnungen fielen 2022 aus der Sozialbindung, 1935 neue wurden genehmigt

Neu bewilligt wurde demnach der Bau von 1935 staatlich geförderten Wohnungen. Das waren gut 800 mehr als im Jahr zuvor, aber deutlich weniger als die 3764 Einheiten, die im Jahr 2020 eine Förderzusage erhalten hatten. Für den Bau solcher Wohnungen gibt es staatliche Zuschüsse oder vergünstigte Darlehen. Dafür gilt befristet eine gedeckelte Miete. Bekommen können eine solche Wohnung Menschen, die wenig Geld haben oder Sozialleistungen beziehen. Der Bestand schwindet bundesweit seit Jahren. Noch 2020 gab es in Berlin 111.964 Sozialwohnungen.

Die schwarz-rote Koalition in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich 5000 Sozialwohnungen zu bauen. 15.000 Einheiten sollen ohne Mietbindung entstehen. Von den anvisierten 20.000 Wohnungen wurden im vergangenen Jahr nach Angaben des Senats gut 17.300 tatsächlich errichtet. Aber die Zahl der Baugenehmigungen ist deutlich gesunken.

Linke fordern ein Ende des Fördersystems mit auslaufenden Sozialbindungen

Die Bundestagsabgeordnete Lay kritisierte, in Berlin könne die Zunahme des sozialen Neubaus das Auslaufen der Sozialbindungen nicht ausgleichen. Das System auslaufender Sozialbindungen müsse überwunden werden. „Die Linke fordert: einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung.“ In diese Richtung solle auch der Senat denken, argumentierte SPD-Landeschef Saleh. Er fordert vom Bund, den Ländern in einer Öffnungsklausel im bundesweiten Mietrecht die Kompetenzen zu übertragen, selbst für Mietbegrenzungen zu sorgen.

Die Koalition aus CDU und SPD hat die Mittel für Sozialwohnungsbau aufgestockt. Bausenator Christian Gaebler (SPD) kann mit 1,5 Milliarden Euro pro Jahr künftig doppelt so viel Geld für die soziale Wohnbauförderung einsetzen. Zudem ist vorgesehen, bei Ankäufen von Wohnungen durch landeseigene Gesellschaften vor allem solche Bestände zu erwerben, für die die Sozialbindungen auslaufen.

IG Bau drängt Bund zu einem Sondervermögen für den Sozialen Wohnungsbau

Die Berliner Linke drängt den Senat, auf landeseigene Wohnungsunternehmen zu setzen. „Private Investoren haben den Bau von neuen Sozialwohnungen in den vergangenen Jahren praktisch boykottiert“, sagte der mieten- und wohnungspolitische Sprecher Niklas Schenker. Der Senat „reitet ein totes Pferd“, wenn er beim sozialen Wohnungsbau jetzt verstärkt auf private Unternehmen setze. „Wir müssen stattdessen die landeseigenen Wohnungsunternehmen in die Lage versetzen, deutlich mehr Sozialwohnungen zu bauen“, sagte Schenker.

Auch die Baugewerkschaft hat alarmiert auf die sinkende Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland reagiert. Der IG-BAU-Bundesvorsitzende Robert Feiger forderte die Bundesregierung auf, ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025 bereitzustellen. „Darüber hinaus muss das Bauen von Sozialwohnungen günstiger werden: Es muss eine Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent für den sozialen Wohnungsbau geben. Ebenso eine deutlich raschere Bearbeitung von Förderanträgen“, sagte Feiger der Morgenpost.

Sozialverband warnt: Die Lage ist dramatisch, die Wohnkosten würden zum Armutsrisiko

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) spricht sich für eine verpflichtende längere Sozialpreisbindung aus. „Wir brauchen eine echte soziale Wohnungsbau-Offensive und die Sozialbindung geförderter Wohnungen muss mindestens auf 30 Jahre steigen“, sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der Morgenpost. Zudem sollten Mietsteigerungen effektiv begrenzt werden. Viele Menschen würden derzeit auf sehr beengtem Wohnraum leben, an die Stadtränder gedrängt oder ihr Zuhause verlieren, warnte Engelmeier. „Die Lage insgesamt ist dramatisch: Wohnungen sind einfach zu teuer, viele mit den Wohnkosten überlastet und sie werden so zum Armutsrisiko.“