Marten Winkler fällt bei Hertha BSC mit Bänderverletzung aus

Hertha BSC muss in den kommenden Wochen auf Marten Winkler verzichten. Wie der Bundesliga-Absteiger am Montag mitteilte, zog sich der 20-jährige Angreifer beim Zweitliga-Auftakt am Samstag bei Fortuna Düsseldorf (0:1) eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zu. Wie lange Winkler dem Team von Trainer Pal Dardai nicht zur Verfügung steht, ist noch unklar.