Illegale Feuerwerkskörper gezündet: Mehr Böller entdeckt

Zwei Jugendliche haben in einem baufälligen Turm in Kahla im Kreis Elbe-Elster illegale Feuerwerksböller gezündet. Wie die Polizeidirektion Süd am Sonntag mitteilte, hatten Anwohner am Samstagabend laute Knallgeräusche gehört, die von einem ehemaligen Betriebsgelände kamen. Die Einsatzkräfte entdeckten zwei 14-Jährige im sogenannten Bertzit-Turm, die nicht zugelassene und teils selbst gebastelte Böller zündeten. Es seien 124 Feuerwerkskörper gefunden worden.