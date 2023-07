Was Sie über die Fahrt nach Kladow wissen müssen

Die Badestelle neben dem Bootshaus am Glienicker See.

Anfahrt: Nach Kladow kommt man mit dem Auto aus Berlin über die Heerstraße oder von Süden über Potsdam. Wer mit mit der BVG oder dem Rad fährt, kann auch die BVG-Fähre F10 am Bahnhof Wannsee nutzen. Sie fährt von 6 bis 22 Uhr zur vollen Stunde zum normalen BVG-Tarif.

Essen: Faule oder Hungrige Reisende können gleich nach der Fähre am Kladower Hafen in den Biergärten „Maisel’s Einkehr“ (Imchenallee 44) oder „Emma und Paul’s Biergarten“ (Imchenallee 42) rasten. Wer zum Baden im Groß Glienicker See gekommen ist, wird das Bootshaus Kladow vorziehen. Das Restaurant liegt direkt neben der südlichen Badestelle, unmittelbar an der Landesgrenze zu Brandenburg. Dort kann man auch Boote ausleihen (ab 10 Euro pro Stunde). Ein Tipp für Streuselfans: Ritterfeld Landbäckerei (z.B. Sacrower Landstraße 22) hat extrem guten Streusel- und Mohnstreuselkuchen.

Kirchen: Die Schilfdachkapelle und die Dorfkirche Kladow wachsen gerade zu einer Kirchengemeinde zusammen. Formal wird der Zusammenschluss zwar erst am 1. Januar 2024 vollzogen, aber schon jetzt arbeiten die beiden Pfarrer Alexander Remler und Nicolas Budde eng zusammen und organisieren besondere Veranstaltungen wie zum Beispiel Taufen im Groß Glienicker See gemeinsam. Infos unter: www.evangelische-kirche-in-kladow.de

Museum: Das Militärhistorische Museum Flugplatz Berlin-Gatow (ehem. Luftwaffenmuseum) ist eine Außenstelle des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr. Während im Haupthaus in Dresden eine allgemeine Kulturgeschichte der Gewalt erzählt wird, konzentriert sich das Berliner Museum auf den Luftkrieg, als der jüngsten Ausprägung militärischer Gewaltausübung. (Am Flugplatz Gatow 33, Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei)

Der Landhausgarten des vor den Nationalsozialisten in die Emigration geflohenen Bankdirektors Max Fraenkel ist knapp drei Hektar groß und liegt am Ortsausgang von Kladow nach Sacrow, direkt an der Havel (Lüdickeweg 1). Der denkmalgeschützte Garten ist von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 14 Uhr geöffnet, Freitag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und am Wochenende von 10-18 Uhr. Von Freitag bis Sonntag gibt es auch ein Sommercafé und Besucherzentrum. Infos: www.sommercafe-kladow.de