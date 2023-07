Stadtplanung Wegner erwägt weitere Straßensperrungen in der Innenstadt

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner erwägt weitere Fußgängerzonen und Straßensperrungen in der Berliner Innenstadt. In einem Interview der „Berliner Morgenpost“ vom Sonntag nannte der CDU-Politiker auf entsprechende Fragen den Hackeschen Markt und den Breitscheidplatz in der City West.