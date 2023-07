Maximilian Krah führt die AfD in den Europawahlkampf

Die AfD zieht mit dem sächsischen Europaabgeordneten Maximilian Krah in den Europawahlkampf 2024. Der 46-Jährige wurde bei der Europawahlversammlung seiner Partei am Samstag in Magdeburg mit 65,7 Prozent Zustimmung auf den ersten Platz gewählt. „Wir sind inzwischen die spannendste Rechtspartei in ganz Europa“, sagte Krah in seiner Bewerbungsrede.