Studentin aus Mexiko vermisst: Uni bittet um Hilfe bei Suche

Nach dem Verschwinden einer Studentin aus Mexiko in Berlin hat sich die University of Europe for Applied Sciences mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Die Uni stehe in engem Kontakt mit der Polizei, mit der mexikanischen Botschaft sowie mit den Eltern 24-jährigen María Fernanda Sánchez Castañeda, erklärte Vizepräsident Sascha Bosetzky. Er bat um Mithilfe bei der Suche.

Berlin (dpa/bb). Nach dem Verschwinden einer Studentin aus Mexiko in Berlin hat sich die University of Europe for Applied Sciences mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Die Uni stehe in engem Kontakt mit der Polizei, mit der mexikanischen Botschaft sowie mit den Eltern 24-jährigen María Fernanda Sánchez Castañeda, erklärte Vizepräsident Sascha Bosetzky. Er bat um Mithilfe bei der Suche.

Wie die Berliner Polizei am Samstag bestätigte, wird die junge Frau seit dem 22. Juli vermisst. Sie habe ihre Wohnung in Treptow-Köpenick verlassen und sei nicht zurückgekehrt. „Es gibt Hinweise darauf, dass sich die 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet“, heißt es in der Vermisstenanzeige. Die Vermisste ist 1,50 bis 1,55 Meter groß, schlank und hat dunkle lange Haare.