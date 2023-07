Rückruf: Diese Würstchen sollten Sie nicht essen

Die Gustoland GmbH ruft Rostbratwürstchen für Grill und Pfanne zurück. Die Würstchen können blaue Plastikfremdkörper enthalten.

Betroffen ist das Produkt "Gut Drei Eichen Rostbratwurst 6x90g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 7.8.2023. Chargennummer: GUS3609241166, Identitätskennzeichen: DE EV 42 EG

Kunden sollten das betroffene Produkt nicht verzehren, teilt die Firma mit. Das Produkt „Gut Drei Eichen Rostbratwurst 6x90g“ mit dem oben genannten MHD wurde in Filialen der Lebensmittelhändler Aldi NORD in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen und Schleswig-Holstein verkauft in den Filialen von ALDI SÜD in Teilen von NRW.

Die betroffenen Produkte seien bereits aus dem Verkauf genommen worden. Wer eine solche Packung gekauft hat, kann sie in allen Aldi-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis werde erstattet - auch ohne Kassenbon.

Andere Produkte von Gustoland, die bei Aldi verkauft würden, seien nicht betroffen.