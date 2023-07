Explosion in Mehrfamilienhaus in Berlin-Kreuzberg

In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Kreuzberg ist es am Freitagabend zu einer Explosion gekommen. Die Ermittlungen würden noch andauern, sagte ein Sprecher des Leitstelle der Berliner Polizei. Verletzte gab es demnach nicht. Was explodiert war, wusste der Polizeisprecher nicht. Die Hintergründe des Vorfalls gegen 17.30 Uhr seien noch unklar. Die „B.Z.“ berichtete, es seien Scheiben und Glastüren geborsten. Das betroffene Haus befinde sich in der Nähe des Hochhauses, in dem am späten Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen war. Auf der Flucht vor den Flammen im zwölften Stock waren zwei Menschen in den Tod gesprungen.