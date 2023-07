Union Berlin verliert Test im Trainingslager gegen Pafos

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat das erste Testspiel in seinem Trainingslager in Österreich verloren. Am Freitag musste sich der Champions League-Teilnehmer gegen Pafos FC mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Die Partie gegen den Erstligisten aus Zypern wurde in Saalfelden am Steinernen Meer ausgetragen.

Saalfelden (dpa/bb). Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat das erste Testspiel in seinem Trainingslager in Österreich verloren. Am Freitag musste sich der Champions League-Teilnehmer gegen Pafos FC mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Die Partie gegen den Erstligisten aus Zypern wurde in Saalfelden am Steinernen Meer ausgetragen.

Vor rund 1500 Zuschauern in der Saalfelden Arena war Union durch Dominique Heintz nach der Pause mit 1:0 (46.) in Führung gegangen. Doch Pafos konnte die Partie in der Schlussphase durch Treffer von Bruno Filipe (80.) und Magomedkhabib Abdusalamov (88.) drehen.

Bei den Eisernen kamen die Neuverpflichtungen Alexander Schwolow von Hertha BSC und Benedict Hollerbach vom SV Wehen-Wiesbaden zu ihrem Debüt im Union-Trikot. Schlussmann Schwolow spielte in der ersten Halbzeit, Angreifer Hollerbach wurde in der 65. Minute eingewechselt. Dabei waren mit den Mittelfeldspielern Brenden Aaronson und Alex Kral sowie Angreifer Mikkel Kaufmann noch drei weitere Zugänge.

Am Samstag (15.30 Uhr) steigt das zweite und letzte Testspiel der Berliner in Österreich. In Lienz werden dann mit dem italienischen Erstligisten Udinese Calcio die Kräfte gemessen. Dann dürfen die Akteure ran, die gegen Pafos FC nicht im Kader waren.