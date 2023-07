U-Bahn Berlin: BVG erstmals mit neuem Sitzmuster unterwegs

Das „Muster der Vielfalt“ löste am Freitag erstmals in einer U-Bahn das Würmchen-Muster ab. Welcher Wagen nun in neuem Design fährt.

Nur wenige Fahrgäste beachteten das neue BVG-Muster in der U-Bahn am Freitag.

Berlin. Ein Vater mit seinem Kind, ein homosexuelles Paar, Rollstuhlfahrer, eine Frau, die Yoga macht, oder auch ein Rentner mit seinem Hund. Dort, wo sich all diese Bewohnerinnen und Bewohner Berlins nun eng an eng auf den Sitzbezügen der Berliner U-Bahn tummeln, hat Thorsten Bahr am Freitagnachmittag ganz gewohnheitsmäßig Platz genommen. Zunächst sei ihm das neue Muster der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gar nicht aufgefallen, gibt er zu, noch voll im Alltag gefangen. „Aber jetzt, wo ich es weiß, wirkt es doch deutlich heller und freundlicher“, so Bahr.

Das sogenannte Muster der Vielfalt der BVG feierte am Freitag seine Premiere im Berliner Untergrund - und zwar im Wagen 5009, der an dieem Tag auf der U-Bahnlinie 7 unterwegs ist. Auch wenn kaum ein Fahrgast bemerkte, das er sich gerade auf neu designten Sitzen fortbewegte. Oder aber die Veränderung stoisch hinnahm wie ein echter Großstadtbewohner. Die BVG hatte das „Muster der Vielfalt“ vor rund einem Jahr erstmals vorgestellt. Es soll das alte Design „Urban Jungle“ - auch bekannt als Würmchenmuster - aus den 1980er-Jahren nach und nach ablösen. Vorausgegangen war ein Rechtsstreit mit dem Erfinder des Musters, Herbert Lindinger, mit dem inzwischen eine Einigung erzielt wurde.

So sieht das neue Sitzmuster „Muster der Vielfalt" der BVG von nahem aus.

Foto: Dennis Meischen / BM

Berlin: Sitzbezüge werden erst nach und nach von der BVG ersetzt

Zunächst war das neue Design im Bus zu sehen, inzwischen ist es auch bei der Straßenbahn zu bewundern. Das „Muster der Vielfalt“ zeigt insgesamt 80 unterschiedliche Silhouetten, die die verschiedenen Berlinerinnen und Berliner der Hauptstadt repräsentieren sollen. „Sie alle fügen sich zusammen zu einem Muster, das so ist wie die BVG und Berlin – bunt, vielfältig und unverwechselbar“, heißt es von dem Verkehrsunternehmen.

Rund 24 Stunden Arbeit stecken laut BVG in der optischen Veränderung der ersten U-Bahn. 168 feste und 32 Klappsitze mussten neu bezogen werden. Arbeit, die allerdings nicht zusätzlich angefallen ist, sondern ohnehin anstand. Denn der für die BVG entwickelte Sitzbezug soll immer dann in älteren Fahrzeugen aufgezogen werden, wenn Sitze oder Bezüge planmäßig oder nach Schäden getauscht werden müssen. Das spare Geld und sorge dafür, dass für den Musterwechsel kein Fahrzeug länger als nötig in der Werkstatt stehen muss, heißt es.

„Bis alle Züge im neuen Muster unterwegs sind, werden deshalb noch einige Jahre vergehen“, sagte U-Bahnchefin Nicole Grummini. Umso mehr freue man sich aber, dass es nun auch bei der U-Bahn losgehe und man am Freitag den ersten Zug mit neuem Sitzdesign auf die Reise schicken konnte.