Drei Männer verletzten sich bei Streit: Krankenhaus

Berlin (dpa/bb). Drei Männer haben sich in Berlin-Neukölln bei einem nächtlichen Streit gegenseitig teilweise schwer verletzt. Ein 35-Jähriger erlitt eine Stichverletzung an der Brust, ein zweiter Gleichaltriger Schnittverletzungen am Arm, wie Polizei am Freitag mitteilte. Ein 29-Jähriger trug eine Platzwunde davon. Alle drei wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebrachten, zwei von ihnen wurden stationär aufgenommen.

Nach Aussagen von Zeugen waren die Männer am Donnerstagabend in der Pannierstraße aus noch unbekannter Ursache in Streit geraten. Dabei verletzte der 29-Jährige seine Gegner mit einem spitzen Gegenstand, wie es hieß. Daraufhin sollen die beiden anderen auf ihn eingeschlagen haben. Passanten riefen die Rettungskräfte. Der 29-Jährige soll nach der Entlassung aus dem Krankenhaus von der Polizei vernommen werden.