Bäder-Betriebe: Ausweispflicht wirkt - keine Hausverbote

Die neue Ausweispflicht für Berliner Frei- und Strandbäder zeigt aus Sicht der Bäder-Betriebe Wirkung. „Die Lage in den Freibädern hat sich deutlich beruhigt“, teilte Bäder-Chef Johannes Kleinsorg am Donnerstag mit. In der zurückliegenden Woche habe in keiner Einrichtung ein Hausverbot ausgesprochen werden müssen. Die Ausweispflicht sei „ein wichtiger Baustein, um Gewalt in den Bädern vorzubeugen“. Sie helfe, Hausverbote auszusprechen und zu kontrollieren.