Nationalspielerin Schmidt kehrt zu Turbine Potsdam zurück

Bundesliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam kann einen namhaften Neuzugang verbuchen. Wie der Club am Donnerstag bekannt gab, kehrt die frühere Nationalspielerin Bianca Schmidt zu den Brandenburgerinnen zurück. Die 33-Jährige spielte bereits von 2006 bis 2012 und von 2015 bis 2021 für Turbine und bestritt 232 Spiele für den Verein. In dieser Zeit wurde sie mit Turbine Champions-League-Siegerin (2010) und viermal deutsche Meisterin. Die zweimalige Europameisterin, die insgesamt 51 Mal für Deutschland auflief, spielte zuletzt für den FC Rosengard in Schweden.

Potsdam. Bundesliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam kann einen namhaften Neuzugang verbuchen. Wie der Club am Donnerstag bekannt gab, kehrt die frühere Nationalspielerin Bianca Schmidt zu den Brandenburgerinnen zurück. Die 33-Jährige spielte bereits von 2006 bis 2012 und von 2015 bis 2021 für Turbine und bestritt 232 Spiele für den Verein. In dieser Zeit wurde sie mit Turbine Champions-League-Siegerin (2010) und viermal deutsche Meisterin. Die zweimalige Europameisterin, die insgesamt 51 Mal für Deutschland auflief, spielte zuletzt für den FC Rosengard in Schweden.

„Vor 17 Jahren als junges Mädchen begann für mich bei Turbine Potsdam meine sportliche Karriere in der 1. Frauen-Bundesliga. Ich habe mit Turbine fast alles gewonnen, was man nur gewinnen kann und bin hier in den Jahren erwachsen geworden“, sagte Schmidt in einer Pressemitteilung des Vereins. „Jetzt möchte ich durch meinen Erfahrungsschatz Turbine Potsdam dabei helfen, wieder den Weg zurück in die 1. Liga zu finden - da, wo Turbine auch hingehört.“