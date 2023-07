Vergewaltigung im Görlitzer Park: 22-Jähriger verhaftet

Die Polizei hat einen 22-Jährigen verhaftet, der an einer Vergewaltigung im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg beteiligt gewesen sein soll. Die Ermittlungen, insbesondere auch gegen weitere Verdächtige, dauerten an, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mit. Zugleich gaben sie - anders als am Mittwoch nach ersten Medienberichten über den Fall - Details zu dem Geschehen vom 21. Juni bekannt. Demnach sollen mehrere Männer in den frühen Morgenstunden eine 27-Jährige vergewaltigt haben. Ihr gleichaltriger Freund soll von den Tätern verletzt und zu Boden gebracht worden sein. Beide Opfer seien zudem bestohlen worden, hieß es.