Klimawandel in Berlin Hitzehilfe für Obdachlose in Berlin: Hotline kaum genutzt

Berlin. Der Klimawandel bringt immer lang anhaltendere Hitzewellen mit extremen Temperaturen nach Berlin. Daran ändert auch das aktuelle Tiefdruckgebiet mit kälterem Wetter nichts. Obdachlose sind von der Hitze am stärksten betroffen, denn die Wohnung ist der wichtigste Schutzort vor Sonne und Hitze. Die Senatsverwaltung für Soziales fördert deshalb seit 2022 mit einer Million Euro jährlich ein Netzwerk aus Projekten zur Hitzehilfe – ähnlich der Kältehilfe. Für 2024 wurden die Mittel auf drei Millionen Euro erhöht.

Die Förderung des Senats geht an verschiedene Träger wie die Stadtmission oder den Verein Karuna. Sie bieten von Juni bis August einen Hitzebus, eine Hotline, Rückzugsräume, Getränke, Lebensmittel und Beratung. Menschen, die auf der Straße leben, droht bei den hohen Temperaturen, die Berlin in diesem Sommer bereits erlebte, Dehydrierung, Hitzeerschöpfung, Krämpfe und Hitzschlag. Die Hitzehilfe sei hier vor allem eines: Überlebenshilfe, wie Juri Schaffranek vom Streetwork-Verein Gangway erklärt.

Die Streetworker von Gangway sind ganzjährig an den „Brennpunkten“ unterwegs, an denen besonders viele obdachlose Menschen anzutreffen sind. Dazu zähle der Alexanderplatz, der Bahnhof Zoologischer Garten, Görlitzer Park und Wrangelkiez und der Ostbahnhof.

Durch Einsätze der Ordnungsämter an Brennpunkten würden Obdachlose etwa vom Alexanderplatz oder dem Zoo verstärkt auch in Wohngegenden verdrängt. Genau Zahlen zur Obdachlosigkeit gibt es für Berlin nicht. Stand 2020 leben in der Stadt 2000 Menschen auf der Straße, sind also obdachlos, 50.000 Menschen haben keine eigene Wohnung.

Im Sommer achten die Streetworker von Gangway besonders darauf, ob Menschen hitzebedingt Hilfe brauchen, kaufen mit ihnen Wasser und Sonnenschutz. Im Team Mitte ist auch immer ein Jugendsozialarbeiter dabei. Die Streetworker beobachten eine Zunahme wohnungs- und obdachloser Jugendlicher und junger Erwachsener. Jährlich habe Gangway mit etwa 3500 erwachsenen und 500 bis 1000 jugendlichen Obdachlosen zu tun.

Als Grund dafür macht Schaffranek die fortlaufende Gentrifizierung und damit einhergehende Verdrängung von Anwohnenden in Bezirken wie Neukölln und Kreuzberg aus. „Oft werden dadurch ganze Familien wohnungslos“, so Schaffranek. Die Jugendlichen würden dann oft noch „Couch-Hopping“ betreiben und seien daher anders als erwachsene Obdachlose eher tagsüber als nachts auf der Straße unterwegs.

Möglichkeit zur Abkühlung: Duschen in Sportvereinen und Schwimmbädern?

Bereits vor der Hitzesaison habe Gangway versucht, mit Sportvereinen eine Öffnung der Duschen für Obdachlose auszuhandeln. Das sei jedoch an Hygienevorgaben gescheitert. Gleiches wollte Schaffranek bei den Berliner Bäderbetrieben versuchen. Die Freibäder könnten außerhalb der Öffnungszeiten für Obdachlose zur Abkühlung und zum Duschen bereitgestellt werden. Doch hier hätten sich die Bezirksämter von Anfang an quergestellt, sagte Schaffranek. „Da braucht es Kommunikation auf höherer Ebene.“

Die Hitzehilfe-Hotline sei noch nicht sehr stark genutzt worden, berichtete Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). Etwa ein bis drei Anrufe gingen dort pro Tag ein. Bei der Hotline können sich Menschen melden, die eine hilfebedürftige Person treffen. Das Probleme liege aber schon darin, dass mit Obdachlosen oft nicht gesprochen werde.

Sieht man eine Person in der Hitze ausharren, sollte man sie ansprechen und deren Wunsch, ob Hilfe geholt werden soll, berücksichtigen. Dann könne man die Hotline anrufen. Ist die Person nicht ansprechbar, müsse umgehend der Rettungsdienst benachrichtigt werden, erklärte Schaffranek das richtige Verhalten.

Die Hotline der Hitzehilfe ist unter 0157 80 59 78 70 erreichbar.

