Hertha-Trainer Dardai über Unruhe: „Uns hat nichts gestört“

Berlin. Die Unruheherde in der Vorbereitung haben seine Profis nach Ansicht von Hertha-Trainer Pal Dardai nicht nachhaltig abgelenkt. „Egal, was man gelesen und gehört hat: Die Mannschaft hat alles verkraftet. Es hat uns gar nichts gestört“, sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten am Donnerstag vor dem Saisonauftakt der Berliner am Samstagabend bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sport1 und Sky). „Es war ein gerader und guter Weg bis jetzt“, sagte der Ungar. Er sei positiv gestimmt. Die Mannschaft halte gut zusammen.

Die Vorbereitung bei der Hertha hatte auch nach dem siebten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte und dem langen Bangen um die Lizenz einige weitere Störgeräusche. Rekord-Einkauf Lucas Tousart wechselte ausgerechnet zum Stadtrivalen Union Berlin. Auch Hoffnungsträger Jessic Ngkankam verließ Berlin-Westend. Und wohl am heftigsten: Fan-Liebling und Kapitänskandidat Marius Gersbeck wurde nach dem Verdacht der Körperverletzung eines 22-Jährigen im Trainingslager suspendiert.

Zu Details äußerten sich die Berliner mit dem Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht. Dardai sagte jedoch: „Es gibt viele Sachen, die man prüfen muss. Dann wird irgendwann ein Punkt kommen, dann kommen auch Konsequenzen“, sagte der 47-Jährige.

Er habe nicht das Gefühl, dass die Situation die Mannschaft negativ belaste. Sie verdiene ein Lob für die harte Arbeit im Trainingslager. Der Trainer sprach jedoch auch von den schwierigen Abwägungen, die es nun gebe. „Eigentlich brauche ich einen Gersbeck. Das ist die Wahrheit“, sagte Dardai. „Aber der Verein ist wichtig. Vorbildfunktion ist wichtig. Wir müssen alles prüfen.“