Staatsanwaltschaft Potsdam Nach Razzia wegen Waffen: Beschuldigter nicht mehr in U-Haft

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes in Brandenburg, dem illegaler Waffen- und Sprengstoffbesitz vorgeworfen wird, ist aus der Untersuchungshaft frei gekommen. Das Amtsgericht Zossen habe den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam auf eine Anfrage zum Stand des Ermittlungsverfahrens am Donnerstag. Der Mann müsse sich unter anderem an die sogenannte Meldeauflage halten. Diese besagt, dass sich Beschuldigte regelmäßig bei Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei melden müssen.