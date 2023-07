Neue Wohnungen für Geflüchtete in Spandau im Bau

In Berlin-Spandau entsteht neuer Wohnraum für geflüchtete Menschen. Am Mittwoch feierte die kommunale Wohnungsbaugesellschaft WBM Richtfest für 128 Wohnungen am Askanierring. Im Zuge des Projekts entstehen nach Angaben des Unternehmens Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen in einer Größe von 35 bis 100 Quadratmetern. Davon sollen 65 barrierefrei gestaltet werden. Einziehen sollen dort ab 2024 Flüchtlinge. „Im Anschluss“ - wie es hieß - sollen die Wohnungen dem „allgemeinen Wohnungsmarkt“ zur Verfügung stehen.