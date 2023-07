Vermisster Angler wird tot im Dreetzsee gefunden

Ein vermisster Angler ist tot im Dreetzsee in der Nähe von Teschendorf (Kreis Oberhavel) gefunden worden. Der 52-Jährige sei am Dienstag zum Angeln auf dem See gewesen - vermutlich allein - und nicht wie angekündigt gegen Mitternacht zurückgekehrt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.