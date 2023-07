Roggenernte an der Kapelle der Versöhnung

Mi., 26.07.2023, 13.21 Uhr

An der Kapelle der Versöhnung in der Bernauer Straße in Berlin-Mitte wurde am Mittwochvormittag der Roggen geerntet. Das 2.000 Quadratmeter große Feld auf dem ehemaligen Grenzstreifen gehört zur Gedenkstätte Berliner Mauer. Hier wird seit 18 Jahren das Getreide gesät, geerntet und nachhaltig verarbeitet.