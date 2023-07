Wetter in Berlin: Am Wochenende wieder sommerlich, Warnung vor Gewittern

Berlin. Der Sommer macht in Berlin in dieser Woche Pause. Bereits in den vergangenen Tagen war es recht kühl, und auch am Mittwoch setzt sich das frühherbstliche Wetter fort. Mit maximal 21 Grad bleibt es frisch, dazu sind kurze Schauer möglich.

Der Sommer gibt sich aber noch lange nicht geschlagen. In den kommenden Tagen wird es sukzessive wärmmer. Am Donnerstag werden schon wieder 24 Grad erreicht, am Freitag 26.

Richtig sommerlich wird es dann am Sonnabend. 27 Grad Höchsttemperatur sind ideal für einen Sprung ins Wasser am nächsten See oder im Freibad. Allerdings steigt im Tagesverlauf auch die Gewitterneigung. Auch vereinzelte Schauer könnten das Sommerfeeling etwas trüben.

