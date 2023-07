Prozess gegen Bushidos Ex-Manager: Aussage zu Audiodatei

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts.

Im Prozess gegen den Ex-Manager von Rapper Bushido steht am Mittwoch (9.30 Uhr) erneut eine Tonaufnahme im Fokus, die während des Verfahrens aufgetaucht ist. Mit Spannung wird die Aussage eines Gutachters zu dem Audiomitschnitt erwartet. Das Landgericht Berlin hatte den Experten aus Wien beauftragt zu prüfen, ob das Dokument authentisch ist. Die Aufnahme soll heimlich bei einem für das Verfahren entscheidenden Treffen des Musikers und seinem damaligen Manager Arafat A.-Ch. am 18. Januar 2018 angefertigt worden sein. Aus Sicht der Verteidiger widerlegt die etwa zweistündige Tondatei die Darstellung von Bushido, der Zeuge und Nebenkläger in dem Strafverfahren ist.