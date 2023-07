Entscheidung über 29-Euro-Ticket noch nicht absehbar

Fahrgäste steigen in eine S-Bahn ein.

Eine mögliche Vereinbarung über ein gemeinsames 29-Euro-Ticket für Berlin und Brandenburg steht weiter aus. „Aktuell gibt es in Brandenburg zum Thema 29-Euro-Ticket keinen neuen Sachstand“, teilte das Verkehrsministerium am Dienstag auf Nachfrage mit. Voraussetzung wäre eine entsprechende Beratung und Entscheidung durch den Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) über die weiteren Entwicklungen. Dies sei bisher nicht der Fall, so eine Ressortsprecherin. VBB-Gesellschafter sind Berlin und Brandenburg sowie die 14 Brandenburger Kreise und 4 kreisfreien Städte. Zunächst hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.