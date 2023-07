Landkreis Prignitz Schäferhund beißt Mann in Perleberg in den Oberschenkel

Ein Schäferhund hat in Perleberg (Landkreis Prignitz) einen 53-Jährigen in den Oberschenkel gebissen. Der Hund wurde am Montagmittag von seinem Hundehalter ausgeführt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als ein Mann um eine Hausecke kam, erschrak sich das Tier nach Angaben des Hundehalters und des Angegriffenen so stark, dass es zubiss.