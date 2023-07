Ab Ende Juli sollen reparierte Regionalzüge wieder fahren

Vor rund zwei Wochen hat die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft Odeg acht Regionalzüge wegen Störungen aus dem Verkehr gezogen - Ende Juli sollen sie wieder rollen. Vom Wochenende an gingen die reparierten Züge nach und nach auf die Schiene, und vom 31. Juli an solle dann die komplette Flotte wieder einsatzbereit sein, kündigte Odeg-Geschäftsführer Lars Gehrke am Dienstag an. „Alle Defekte, die die Fahrzeuge hatten, sind dann beseitigt.“ Unter anderem funktionierten die Klimaanlagen an den noch neuen Zügen des Herstellers Alstom nicht richtig. Betroffen von dem Ausfall sind die Linien RB51, RB37 und RB33.