Teenager beleidigt und schlägt Polizisten

Ein betrunkener 16-Jähriger hat in Berlin-Friedrichshain einen Polizisten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und verletzt. Bei der Festnahme des Jugendlichen in der Nacht zu Dienstag in der Landsberger Allee verletzte sich der Beamte zudem an der Hand, wie die Polizei mitteilte. Demnach musste der Polizist seinen Dienst vorzeitig beenden.