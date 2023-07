Denkmäler Schlösser-Stiftung will Einigung mit Potsdam bis Jahresende

Eine Fontäne sprüht Wasser in die Luft im Park vor Schloss Sanssouci.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten will sich mit der Stadt Potsdam bis zum Jahresende über eine Beteiligung der Landeshauptstadt an den Pflegeaufwendungen ihrer Kulturgüter einigen. Mit dem Vertrag werde sich der Stiftungsrat auf seiner Herbstsitzung nach dem 6. September befassen, teilte das Wissenschaftsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linke-Landtagsfraktion mit.