Starkregen und Sturm: Feuerwehr im Wetter-Ausnahmezustand

Nach einem kurzen, aber heftigen Unwetter mit Starkregen und Sturmböen in Berlin befindet sich die Feuerwehr im „Ausnahmezustand Wetter“. Das teilte sie am Montagabend per Twitter mit. Bei der S-Bahn gibt es mehrere Störungen. Gegen 20.00 Uhr hieß es auf ihrem Twitter-Account: „Wegen witterungsbedingter Beeinflussung im gesamten S-Bahnnetz kommt es auf allen Linien zu Verspätungen und Ausfällen.“