So viel Macht hat die AfD zwischen Reinickendorf und Marzahn

Berlin. Am Ende einer jeden Bezirksverordnetenversammlung in Reinickendorf gibt es ein Ritual, das niemand lieb gewonnen hat: Die AfD schlägt einen Kandidaten zur Wahl des Schriftführers vor. Es werden drei Wahlgänge absolviert, am Ende ist der Kandidat nicht gewählt, weil sich nicht genug Stimmen der anderen Parteien finden. Dieser Vorgang ist symptomatisch: Die AfD wird auf Landesebene und in den meisten Bezirksverordnetenversammlungen blockiert. So wurde in dieser Legislatur bis auf auf den Treptow-Köpenicker Ordnungsstadtrat Bernd Geschanowski kein Kandidat der AfD in Berlin in ein Berliner Bezirksamt gewählt.

In Berlins CDU steht die Brandmauer gegen die AfD. Wie Kai Wegner, Regierender Bürgermeister, sich nach Aussagen seines Parteichefs Friedrich Merz genötigt sah, klarzustellen. Merz hatte Kooperationen mit den Rechtspopulisten auf kommunaler Ebene nicht kategorisch ausgeschlossen. Mittlerweile ruderte Merz auf Twitter zurück.

„Ich teile die Position unseres Landesvorsitzenden und Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner, und zwar ohne Wenn und Aber!“, antwortet Reinickendorfs Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU) auf Anfrage der Morgenpost, Reinickendorfs CDU-Fraktionschef Marvin Schulz schließt sich ihr an.

Er steht für die neue, junge Union. Er wurde 2021 Fraktionschef. Unter seinem Vorgänger Tobias Siesmayer stimmte die AfD CDU-Anträgen auffällig oft zu, beklagten Beobachter und sahen eine Nähe der beiden Fraktionen.

AfD-Politiker guckt siegesgewiss in die Zukunft

Der heutige Reinickendorfer AfD-Fraktionsvorsitzende Sebastian Maack war damals Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten in Reinickendorf. „Die Zusammenarbeit war damals da, aber mit dem neuen Fraktionsvorsitzenden der CDU hat sich das geändert und wir bedauern das“, sagt er über Schulz. Aber für seine Partei ist er zuversichtlich. „Ich denke, dass es sich die CDU auf Dauer nicht leisten kann. Sie müssen kooperieren oder sie sind auf dem Weg zur Fünf-Prozent-Partei und in 20 Jahren in der Bedeutungslosigkeit, wenn sie sich nicht reformieren. Da gibt es international genug Beispiele, wie zum Beispiel in Italien.“

Und auch Kai Wegner müsse aufpassen. „Er ist für einen Politikwechsel angetreten, den muss er auch liefern – bei der nächsten Wahl wird er sich seine Aussagen noch einmal gut überlegen.“

In Friedrichshain-Kreuzberg hat die AfD sowieso keine Chance

Im kämpferischen und ökologisch-links orientierten Friedrichshain-Kreuzberg sehen weder die CDU noch die AfD große Erfolge. Zwei AfD-Verordnete sitzen in der BVV. Von ihnen sind Anträge und Wortbeiträge, etwa im Rahmen de Mündlichen Anfragen und Spontanen Fragestunden, die Ausnahme. Zusammenarbeit mit oder Unterstützung von einer der Fraktionen oder Gruppen in der BVV gibt es nicht. Auf die Diskussion über eine etwaige zukünftige Kooperation mit der Partei reagierten am Montag sowohl die CDU-Fraktion von Friedrichshain-Kreuzberg als auch Timur Husein, Kreisvorsitzender und Mitglied des Abgeordnetenhauses. Die Fraktion erklärte auf Anfrage, eine Kooperation mit der AfD, auch auf kommunaler Ebene, sei völlig ausgeschlossen, „und das aus guten Gründen“. Husein sagte gegenüber der Berliner Morgenpost, Merz habe keinesfalls angemerkt, dass er ein gemeinsames Vorgehen mit der AfD auf lokaler Ebene freigebe. „Dies hat er heute auf Twitter auch nochmals deutlich gemacht und mitgeteilt, dass es auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird.“ Dem schließe sich der Kreisverband der CDU Friedrichshain-Kreuzberg uneingeschränkt an. Man stehe „zu 100 Prozent“ hinter dem Bundesvorsitzenden.

Im idyllischen Steglitz-Zehlendorf hat die AfD-Fraktion nur drei Sitze in der Bezirksverordnetenversammlung. Anträge werden von den AfD-Bezirksverordneten häufig gestellt, selten beschlossen, manchmal auch abgeändert. Eine Erklärung dafür kommt von Torsten Hippe, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der BVV Steglitz-Zehlendorf: „Eine Zusammenarbeit mit der AfD wie mit der Linken findet auf Beschluss des Kreisvorstandes nicht statt.“

Die Probleme in Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf

Schwieriger wird es in Bezirken mit großem AfD-Anteil wie Marzahn-Hellerdorf (12 Verordnete) und Lichtenberg (8). Der CDU-Fraktionsvorsitzende der BVV Marzahn-Hellersdorf, Johannes Martin, findet die innerhalb seiner Partei losgetretene Diskussion „absolut nicht hilfreich“ und beteuert: „Es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben – es hat auch keinen Sinn, weil sie eine problematische Haltung zu Demokratie und Freiheitsrechten hat.“ Als Problem sehe er allerdings durchaus, dass Themen, wie etwa ein kritisches Verhältnis zur Parkraumbewirtschaftung, von der AfD besetzt werden könnten und andere Parteien vor der Beschäftigung damit zurückschreckten.

In Lichtenberg erinnert sich Benjamin Hudler, CDU-Fraktionschef in der BVV, an die vorhergehende Legislatur, als Linke und AfD die rechnerische Mehrheit hatten und beide gegen den Bebauungsplan für die Parkstadt Karlshorst gestimmt haben. Die Linke habe sich dann aber umentschieden. Mittlerweile sei die AfD kein Problem, „weil sie in den BVVen keine Rolle spielt, sie sind weder inhaltlich noch personell aktiv, in Ausschüssen sind sie oft nicht anwesend“. Und selbst im Kommunalparlament gebe es auch auf persönlicher Ebene keine Annäherung mit einzelnen AfD-Politikern. „Man sieht sich und grüßt sich. Mehr nicht.“

In Charlottenburg-Wilmersdorf erhielt die AfD nach der Wiederholungswahl den Status als Fraktion zurück. Die Partei erreichte 5,1 Prozent und stellt seitdem drei Vertreter in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Dennoch ist die AfD in der Bezirkspolitik weitestgehend isoliert, wie sich jüngst wieder in einer Sitzung des Verkehrsausschusses in Charlottenburg-Wilmersdorf zeigte.

„Zum wiederholten Mal weigern sich die übrigen Fraktionen, eine sachliche Debatte zu führen. Die kommentarlose Ablehnung durch Grüne und CDU offenbart, dass die Versprechen in der Vereinbarung der Zählgemeinschaft nur leere Polit-Worthülsen sind“, teilte der Fraktionsvorsitzende der AfD in der BVV, Martin Kohler, im Anschluss über Social-Media mit, nachdem der Antrag seiner Partei für mehr Bürgerbeteiligung bei der Evaluation von neuen Parkplätzen abgelehnt worden war. Er wünsche sich, dass es bei Sachthemen eine ideologiefreie Zusammenarbeit gebe, in der auch seine Partei eingebunden werde. „Dass wir die uns zustehenden Posten in den Ausschüssen bekommen haben, nehmen wir positiv wahr. Das ist in Berlin nicht überall der Fall“, sagt Kohler.

AfD-Kandidat nur mit eigener Stimme gewählt

In der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es unter den übrigen Parteien einen Konsens, dass die AfD entsprechend ihres Proporz einen Ausschussvorsitz erhält, zuletzt Rechnungsprüfung. Gewählt wurde der Vorsitzende Gregor Kadow jedoch nur mit seiner eigenen Stimme, alle anderen enthielten sich. Auch im Ältestenrat ist die AfD vertreten. „Das sind Zugeständnisse, weil die Partei demokratisch gewählt wurde und wir die Arbeitsfähigkeit des Bezirksamtes erhalten wollen. Aber eine Kooperation der CDU mit der AfD gibt es nicht und wird es auch nicht geben“, sagt Simon Hertel, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf. Auch der Vorsitzende der Grünen-Fraktion in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf, Sebastian Weise, teilt auf Nachfrage mit, dass sich seine Partei den Inhalten der AfD klar entgegenstelle und man kommunal nicht mit der Partei nicht zusammenarbeiten werde.

„Mit der rechtsextremen AfD kann es keine Kooperation geben“, sagt auch Felix Recke-Friedrich, Fraktionsvorsitzender der FDP in der BVV. Er glaube jedoch, dass man die vermeintliche „Opfer-Rolle“ der AfD nur nähre, wenn man kategorisch die inhaltliche Auseinandersetzung verweigere, weshalb die FDP ihnen bei Debatten lieber die Stirn biete, als sie zu ignorieren. „Am Ende des Tages spielt die Fraktion der AfD im Bezirk so gut wie keine Rolle. Sie ist eine unwichtige Fraktion“, ergänzt CDU-Fraktionschef Hertel.

BVV-Vorsitzende der Linken in Tempelhof-Schöneberg Elisabeth Wissel lehnt jegliche Kooperation mit der AfD ab.

Foto: Die Linke Berlin

Auch in Tempelhof-Schöneberg, wo die AfD mit drei Sitzen in der BVV vertreten ist, kann von einer Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen nicht die Rede sein. Auch geplant ist das nicht. Elisabeth Wissel lehnt als Fraktionsvorsitzende der Linken jegliche Kooperation ab. „Ein Zusammenarbeit kommt überhaupt nicht infrage.“ Im Bezirk gebe es außerdem eine Vereinbarung zwischen SPD, Grünen und Linken, die das verhindere.

Karsten Franck, der seit 2016 AfD-Fraktionsvorsitzender in der BVV Tempelhof-Schöneberg ist, bekommt diese ablehnende Haltung regelmäßig zu spüren. Denn Anträge aus der Feder seiner Fraktion haben fast nie eine Chance auf eine Mehrheit. Dahinter steckt ein System: Sind Thema und Forderung grundsätzlich zu befürworten, reicht eine andere Fraktion einen Ersatzantrag ein, der in einigen Punkten erweitert oder abgeändert ist. Das Prozedere ist dann immer das gleiche: Der AfD-Antrag fällt durch, der der anderen Fraktion wird angenommen. „Eine tatsächliche Zusammenarbeit existiert nicht“, sagt Karsten Franck und ergänzt: „Aber man redet miteinander“. Es gebe jedoch „punktuelle Kontakte zur CDU“. Ob Anträgen zugestimmt werde oder nicht, man setze in seiner Fraktion die Arbeit stets kontinuierlich fort. Die Ausgrenzung, die seine Fraktion erfahre, halte er für „nicht richtig“.

AfD in Tempelhof-Schöneberg gilt als gemäßigt

In Tempelhof-Schöneberg gilt die AfD-Fraktion als eher gemäßigt. Die Mitglieder beteiligen sich an Debatten, blockieren sie aber in der Regel nicht. „Wir fallen ja nicht negativ auf, sondern arbeiten zielorientiert“, sagt Franck. Auf eine Zusammenarbeit mit der CDU kann Franck aber dennoch nicht hoffen. „Mit der AfD gibt es keine konkrete Zusammenarbeit“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Patrick Liesener. „Wir haben aber zum Beispiel Karsten Franck als Ausschussvorsitzenden mitgetragen.“ Dahinter verberge sich der allein Wunsch, die Arbeitsfähigkeit der BVV aufrechtzuerhalten. In ihren Inhalten sei die AfD kein Kooperationspartner. „Die AfD hat gezeigt, welches Geistes Kind sie ist“, sagt Liesener. Während Liesener der AfD politisch in der Tempelhof-Schöneberger BVV bereits kaum noch Bedeutung zuspricht, sieht Karsten Franck das etwas anders. „Wegzudenken sind wir aus Tempelhof-Schöneberg nicht mehr.“ Und so bleibt die Frage, was länger Bestand hat: Die AfD oder die Brandmauer gegen sie.