Union Berlin im Trainingslager angekommen

Bramberg am Wildkogel. Der 1. FC Union Berlin ist im Trainingslager in Bramberg am Wildkogel (Österreich) angekommen. Um 14.40 Uhr rollten zwei Busse vor das Mannschaftshotel. Mit dabei war neben Spielern, Trainern und Betreuern des Fußball-Bundesligisten auch Präsident Dirk Zingler. Alle fünf bisherigen Neuzugänge reisten mit nach Österreich, genauso wie die von anderen Clubs umworbenen Sheraldo Becker und Danilho Doekhi. Am Nachmittag stand ein erster kleiner Lauf für die Profis an. Die erste richtige Trainingseinheit gibt es am Dienstagmorgen. Die Köpenicker bleiben bis zum 2. August in Bramberg.