Zoff um Afd: Wegner zeigt klare Kante – Kleiner Triumph gegen Merz

Berlin. Kai Wegner ist sehr klar. Keine Zusammenarbeit mit der AfD, auch nicht auf der kommunalen Ebene, in Berlin also in den Bezirken. So reagierte der Regierende Bürgermeister und CDU-Landesvorsitzende auf Aussagen des Parteichefs Friedrich Merz, wonach Kooperation mit den Rechtspopulisten zwar in Bundestag und Landesparlamenten ausgeschlossen seien, in den Kommunen aber eben nicht immer.

Der Berliner Regierungschef positioniert sich mit seiner Haltung, die er am Montagmorgen im RTL-Frühstücksfernsehen untermauerte, an führender Stelle unter den liberaleren CDU-Granden. Dass Merz am Tag nach seinem umstrittenen Sommer-Interview zurückruderte und auf Twitter feststellte, es werde auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, darf Wegner auch als Reaktion auf unter anderem seine entschlossene Gegenrede verstehen.

Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der @CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der #CDU mit der AfD geben. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) July 24, 2023

Wegner war der bislang letzte CDU-Politiker, der es bei Wahlen tatsächlich geschafft hat, die AfD ziemlich klein zu halten. Bei den Wiederholungswahlen im Februar war die AfD klar unter zehn Prozent geblieben, hatte im Vergleich zum ersten Wahlversuch 2021 sogar deutlich an Zustimmung eingebüßt. Selbst in östlichen Stadtbezirken wie Marzahn-Hellersdorf erreichte die AfD keine 20 Prozent.

Berliner CDU schaut einigermaßen gelassen auf die AfD

Der CDU ist es unter Wegner offenbar gelungen, die mit Rot-Grün-Rot unzufriedenen Wähler einzusammeln. Dazu mag die Vornamen-Debatte nach den Silvester-Krawallen ebenso beigetragen haben wie der angekündigte Kurswechsel in der als autofeindlich wahrgenommenen Verkehrspolitik des Vorgänger-Senats.

Aus dieser komfortablen Situation heraus kann Berlins CDU einigermaßen gelassen auf die AfD blicken. „Eine Debatte über eine Zusammenarbeit mit der AfD gibt es nicht“, sagte der Lichtenberger Abgeordnete Danny Freymark. Insofern sei die bundesweite Diskussion in der Hauptstadt eine „sehr abstrakte Debatte“.

Weil die AfD in Berlin so schwach ist, seien auch keine Absprachen notwendig. Tatsächlich wird die AfD auf Landesebene und in den meisten Bezirksverordnetenversammlungen blockiert. Wie schon unter der rot-grün-roten Mehrheit werden bis auf eine Ausnahme alle Bezirksstadtrat-Kandidaten der AfD nicht gewählt. Im Abgeordnetenhaus findet sich weiterhin in zahlreichen Gremien und Beiräten keine Mehrheit für AfD-Politiker.

Kai Wegner: Eine Sache allerdings nervt viele in der Partei

Selbst die Linke erkennt in Berlin nur „vereinzelt Löcher in der Brandmauer“, wie der Abgeordnete Niklas Schrader sagte. Nur sehr vereinzelt hätten CDU und AfD gemeinsame Sache gemacht, so etwa, als sie Sondersitzungen von Parlamentsausschüssen beantragt hätten. Schrader sieht eine Annäherung eher nicht formal, sondern in der Wortwahl, etwa wenn es um die Vornamen mutmaßlicher Gewalttäter gehe, Wegners skeptische Aussagen zur Gender-Sprache oder der Forderung nach harten Abschiebungen. „Sie übernehmen die Kulturkampf-Rhetorik der Rechten“, kritisierte der Linken-Politiker.

Kai Wegner jedenfalls darf sich in seiner Haltung zur AfD im Einklang mit fast allen in seinem CDU-Landesverband fühlen. Das ist mit seinem Engagement für die queere Community nicht ganz so. Das nerve viele in der Partei, heißt es.