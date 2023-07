84 Strafanzeigen: Polizei spricht von „störungsarmen“ CSD

Berlin. Die ausgelassene Stimmung auf dem Christopher Street Day (CSD) in Berlin deckt sich mit dem Resümee der Polizei: „Es war ein zufriedenstellender, störungsarmer Verlauf“, bilanzierte ein Polizei-Sprecher am Sonntagmorgen. Störungsarm bedeutet jedoch nicht störungsfrei: Im Vorfeld der Großdemonstration kam es zu homofeindlichen Vorfällen – und auch danach. Die Polizei reagierte mit einem besonderes Sicherheitskonzept.

Großteil der Strafanzeigen wegen Körperverletzung

Insgesamt haben laut Polizeiangaben mehrere hunderttausend Menschen am CSD am Sonnabend teilgenommen. „Aufgrund der Länge der Parade lässt sich die Zahl nicht stärker eingrenzen“, so ein Polizeisprecher.

Im Tagesverlauf bis in die Nacht seien 84 Strafanzeigen gestellt worden. Die mit Abstand häufigsten Delikte waren Körperverletzung (22) – vier gingen als gefährliche Körperverletzung in die Statistik ein. In sechs Fällen ermittelt die Polizei wegen tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte und in jeweils fünf Fällen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigungen. Zudem wurden 27 Ordnungswidrigkeiten registriert, darunter Urinieren in der Öffentlichkeit.

Polizei mit 1000 Einsatzkräften vor Ort beim CSD in Berlin

Vor der Parade hatte der frisch ernannte Berliner Queerbeauftragte Alfonso Pantisano laut eigener Aussage die Polizei darauf hingewiesen, dass Straftaten vor allem bei der Abreise geschehen. „Dass sich Menschen aus unserer Community nicht trauen, an einem solchen Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, muss doch ein Alarmzeichen für unsere Stadt sein“, sagte er der Berliner Morgenpost.

Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass sie die An- und Abreise verstärkt im Blick habe. „Wir sind in öffentlichen Verkehrsmitteln auch mit zivilen Kräften unterwegs“, erklärte ein Sprecher. Heißt: Die Beamtinnen und Beamten treten nicht in Uniform in Erscheinung. Insgesamt war die Polizei nach eigenen Angaben mit 1000 Einsatzkräften vor Ort.

Zwei queerfeindliche Vorfälle im Vorfeld des CSD

Im Vorfeld des CSD kam es bereits zu queerfeindlichen Vorfällen. Wie die Polizei vermeldete, beschuldigt ein 44-Jähriger Mann eine Frau, ihn in der Nacht von Freitag auf Sonnabend am Nollendorfplatz in Schöneberg homophob beleidigt und anschließend geschlagen zu haben, nachdem dieser ihre Schimpftirade auf seinem Smartphone aufnehmen wollte. Daraufhin hätten sich zwei weitere Unbekannte eingemischt und begonnen, auf den Mann einzuprügeln, sodass dieser zu Boden ging. Die Frau weist die Vorwürfe zurück und behauptet wiederum von dem Mann angegriffen worden zu sein.

Ein Tag zuvor wurde ein Mann in Pankow homofeindlich beleidigt und schließlich körperlich angegriffen, so die Polizei weiter. Der 53-Jährige habe eine Gruppe Jugendlicher in der S-Bahn-Linie 1 aufgefordert, das Rauchen einzustellen, woraufhin einer der Angesprochenen ihm aus dem Zug gefolgt sei, um ihm von hinten ins Gesicht zu schlagen.“

Darüber hinaus wurde ein Mann Sonnabendnachmittag an der Yorckstraße in Schöneberg homophob beleidigt und gewürgt. Zuvor meldete die Polizei einen Vorfall in Alt-Hohenschönhausen, wo zwei Frauen und eine Transfrau, die zuvor am CSD teilgenommen hatten, beleidigt und teils bespuckt wurden.

Anstieg von Gewalt gegen queere Menschen

Angriffe und Übergriffe wie diese sind keine Seltenheit in Berlin. Die Zahl der Gewalttaten gegen queere Menschen ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Bereits 2022 blieben solche Meldungen auch im zeitlichen Kontext mit dem CSD nicht aus. Im Anschluss an die Großveranstaltung wurden im vergangenen Jahr drei Jugendliche queerfeindlich attackiert. Bei einem weiteren Übergriff in der gleichen Nacht wurde ein Mann homofeindlich beleidigt, wie die Polizei damals mitteilte. Am Boden liegend sei ihm gegen Kopf und Oberkörper getreten worden.

