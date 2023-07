Jugendliche ausgeraubt und zu Boden geschlagen

Zwei Jugendliche sind in Berlin-Prenzlauer ausgeraubt, geschlagen und nach eigener Aussage bepinkelt worden. Beide kamen verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beamte waren in der Nacht zum Sonntag wegen eines Raubüberfalls am Helmholtzplatz alarmiert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren dort zwei 16-Jährige und ein 15-Jähriger von einer etwa achtköpfigen Gruppe Jugendlicher aufgefordert worden, ihre Wertgegenstände herauszugeben.