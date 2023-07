Jugendlicher soll Messer gezückt haben: Polizist zieht Waffe

Die Polizei hat in Berlin-Kreuzberg einen 17-Jährigen festgenommen, der vor einem Zivilpolizisten ein Messer gezückt haben soll. Der Beamte drohte mit seiner Dienstwaffe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die zivilen Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Sonntag zur Bekämpfung der Straßenkriminalität an der Adalbertstraße/Oranienstraße unterwegs. Dort soll der Jugendliche den Polizisten angesprochen, ohne erkennbaren Grund eine Auseinandersetzung gesucht und dann zu einem geschlossenen Klappmesser gegriffen haben.