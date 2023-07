Stute Kolossal nach Protest Siegerin im Fürstenberg-Rennen

Die fünfjährige Schimmelstute Kolossal mit dem in großer Form reitenden Jockey Wladimir Panov im Sattel hat beim vierten Renntag in Hoppegarten den Sieg im dritten von sechs Berliner Rennen der Europa-Gruppe zugesprochen bekommen. Denn Kolossal war am Sonntag im Fürstenberg-Rennen als Zweite hinter India über die Ziellinie galoppiert, doch hatte Indias Jockey Andrasch Starke im Finish die Konkurrentin behindert. Nach Protest der Rennleitung erhielt Kolossal den Sieg in der mit 55.000 Euro dotierten Jahrgangsvergleichsprüfung über Derbydistanz von 2400 Metern.