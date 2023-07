Berliner Senat will Suche nach Erdwärme im Untergrund ausweiten

Berlin. Der Senat wird den Berliner Untergrund erheblich genauer nach Erdwärme erkunden als bisher vorgesehen. Bisher hatten die Senatsverwaltungen für Umwelt und die für Energie drei Probebohrungen für tiefe Geothermie vorgesehen und mit sechs Millionen Euro finanziert. Nun sollen neun weitere mehrere mindestens 4000 Meter tiefe Löcher gebohrt werden.

Zudem weitet die Regierung die vorgeschaltete 3D-seismische Messung, vergleichbar mit einer Art Ultraschalluntersuchung, auf das gesamte Stadtgebiet aus. Bisher sollten statt der gesamten 900 nur 250 Quadratkilometer auf diese Weise erforscht werden. Eine entsprechende Vorlage der Senatorinnen Manja Schreiner (CDU, Umwelt) und Franziska Giffey (SPD, Energie) steht auf der Tagesordnung der Senatssitzung am Dienstag.

Rund 100 Millionen Euro sollen in die Suche nach Erdwärme fließen

Insgesamt will das Land in den kommenden Jahren 98 Millionen Euro in die Suche nach warmem Wasser unter Berlin stecken. Sechs zusätzliche Stellen für Fachleute sind in den beiden Ressorts vorgesehen, auch das Budget des Landesamt für Bergbau. Geologie und Rohstoffe wächst. Das Geld soll aus dem beabsichtigten Sondervermögen Klimaschutz kommen, das der Senat ebenfalls am Dienstag auf den Weg bringen möchte.

Berlin sieht sich genötigt, künftig einen viel größeren Anteil des Bedarfs an Wärmeenergie durch Tiefen-Geothermie zu decken, um die Stadt bis spätestens 2045 klimaneutral heizen zu können. Die Umweltsenatorin geht von bis zu 20 Prozent aus. Bisher liefern fossile Brennstoffe wie Kohle und Gas noch 90 Prozent der Wärme. Der größte Fernwärmenetzbetreiber Vattenfall setzt beim Austausch seiner Energiequellen bislang nur in geringem Umfang auf Geothermie. Sieben Prozent der Energie soll ab 2040 aus der Erde kommen. Stattdessen setzt Vattenfall auf Wasserstoff und Biomasse. An diesem Konzept gibt es aber Kritik. Grünen Wasserstoff werde es nicht in ausreichender Menge geben, warnt etwa der Umweltverband BUND. Biomasse sei in den benötigten Mengen kaum nachhaltig zu besorgen.

Geothermie verursacht keine Emissionen, liefert permanent Wärme, braucht wenig Platz

Geothermie gilt als attraktive Option. Einmal installiert, liefern die Anlagen über Jahrzehnte saubere Energie, die wenig Platz verbraucht, keinen Lärm oder andere Emissionen verursacht. Anders Windräder oder Solarzellen gilt Erdwärme als „grundlastfähig“, weil sie permanent zur Verfügung steht. Die hohen Investitionen für die Erschließung lassen sich über lange Zeit abbezahlen. Der Senat hofft, mit Geothermie ganze Stadtviertel über eigene Wärmenetze CO2-frei versorgen zu können.

Bisher liegen nach Angaben des Senats für den tiefen Untergrund von Berlin nur sehr wenige Daten vor. Deswegen ist fraglich, ob man bei einer Bohrung auch fündig wird und ob Menge und Temperatur des Thermalwassers an der jeweiligen Stelle es zulassen, Erdwärme wirtschaftlich zu nutzen. Dass die Bohrungen aber je nach Tiefe mehrere Millionen Euro kosten, das Risiko aber erheblich ist, schreckt die meisten privaten Unternehmen ab, in die Tiefen-Geothermie einzusteigen. Deshalb will das Land nun umfangreich in Vorleistung gehen, um den Ausbau der Geothermie zu beschleunigen.

Senat und Energieversorger haben 13 potenzielle Geothermie-Standorte identifiziert

In Absprache mit Berliner Energieversorgungsunternehmen haben die Senats-Geologen 13 potenzielle Standorte für Geothermie-Anlagen identifiziert. In den nächsten Tagen soll bekannt gegeben werden. wo die schon seit dem vergangenen Jahr geplanten ersten drei Bohrungen erfolgen. Zudem beginnt noch in diesem Jahr die 3D-seismische Untersuchung zunächst auf einem guten Viertel des Stadtgebiets.

Diese steht in einem engen Zusammenhang mit den Erkundungsbohrungen, weil sie ermöglicht, die an einem Standort gewonnen Erkenntnisse in die Fläche zu übertragen. Bisher gehen Experten davon aus, dass Geothermie in Berlin weniger ergiebig ist als etwa in München oder am Oberrhein. Neuere Verfahren könnten eine Nutzung dieser Energiequelle aber auch in der Region lohnend machen.

Das Land will verhindern, dass private Anlagen weitere Wasservorkommen blockieren

Das Land Berlin möchte angesichts des steigenden Interesses auch privater Versorger an der Geothermie aber auch die Kontrolle über den eigenen Untergrund behalten. Das soll über eine „tiefengeothermische Raumordnung“ geschehen. Berlin möchte beim für die Bohrgenehmigungen zuständigen Bergamt einen Antrag stellen, der sich auf das gesamte Stadtgebiet beziehen soll.

BMO_Geothermie_cs

Foto: C. Schlippes / Fraunhofer IKT / BM Infografik / Berliner Morgenpost

Damit würde verhindert, dass private Antragsteller eine Erlaubnis bekommen, an einer Stelle in einer bestimmten Tiefe die Bodenschätze ausbeuten, dadurch aber auf Jahrzehnte den Zugang zu möglicherweise darunter oder in der direkten Nachbarschaft liegenden Wasser-Vorkommen blockieren. Somit würde die förderbare Wärmemenge durch bergrechtliche Vorgaben begrenzt, bis zu 90 Prozent des Potenzials könnte nicht nutzbar sein. Die Experten der Umwelt- und Energieverwaltung gehen aber davon aus, dass in Berlin mehrere geothermisch nutzbare geologische Schichten in Frage kommen. Sie alle müssten für eine erfolgreiche Wärmewende „vollumfänglich“ genutzt werden.

Die Zeit drängt: Die Vorschläge sollen umgehend umgesetzt werden

Innerhalb des dem Land zugeschlagenen so genannten Erlaubnisfeldes möchte der Senat dann kommunalen oder privatwirtschaftlichen Projektentwicklern einzelne Bohrungen erlauben und diese koordinieren. Schreiner und Giffey drängen zur Eile. Die vorgeschlagenen Maßnahmen seien umgehend umzusetzen. Sonst bestehe die reale Gefahr, dass konkurrierenden Antragstellern bergrechtliche Felder in Berlin zur Nutzung überlassen würden und somit ein großer Teil der geologisch vorhanden Erdwärme nicht gefördert werden könnte.