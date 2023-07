Berlin: Klimaneutraler Fuhrpark bei Polizei und Feuerwehr kommt nur langsam voran

Ein Polizeiwagen steht an der Museumsinsel.

Berlin. Eigentlich soll in sieben Jahren die Fahrzeugflotte des Landes Berlin weitgehend ohne Emissionen fahren. So der Plan. Doch das steht nun in weiter Ferner. Denn die Umstellung der Fahrzeuge von Berlins Polizei und Feuerwehr auf emissionsfreie Antriebe kommt nur langsam voran. Von den aktuell 2782 Fahrzeugen der Polizei stößt lediglich ein Prozent kein klimaschädliches CO2 aus.

Konkret handelt es sich dabei um 27 Elektro- und 2 Wasserstoffautos. 105 Fahrzeuge verfügen über einen hybriden Antrieb. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Abgeordneten Vasili Franco hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Berlin: Nur 1,6 Prozent der Feuerwehrfahrzeuge fahren elektrisch oder mit Wasserstoff

Ähnlich ist das Bild bei der Berliner Feuerwehr. Laut Innenverwaltung sind von deren 962 motorisierten Fahrzeugen momentan 11 elektrisch, 4 fahren mit Wasserstoff. Das entspricht einem Anteil von 1,6 Prozent. In der Antwort heißt es, „zwei Prozent des motorbetriebenen Fuhrparks“ hätten keinen CO2-Ausstoß. Ziel sei, diesen Anteil bis Ende 2024 auf vier Prozent zu erhöhen.

Auch an den Neubeschaffungen hält sich der Anteil emissionsfreier Autos den Angaben zufolge in Grenzen. Bei der Polizei sind im laufenden Jahr 195 neue Fahrzeuge eingeplant, 160 davon sind reine Verbrenner. Fünf fahren elektrisch, 30 mit Hybridantrieb. Die Feuerwehr hat 89 neue Fahrzeuge auf dem Zettel: 83 Verbrenner und 6 elektrisch betriebene Wagen.

Berlin: Klimaneutraler Fuhrpark kommt nur langsam voran

„Die Umrüstung auf einen klimaneutralen Fuhrpark bei Polizei und Feuerwehr kommt nur im Schneckentempo voran“, kritisierte Franco, der Sprecher für Innenpolitik der Grünen-Fraktion ist. Das gesetzlich angestrebte Ziel eines weitestgehend emissionsfreien Landes-Fuhrparks bis 2030 sei damit noch in weiter Ferne, die Umrüstung bisher nicht mehr als „Symbolpolitik“.

Die Fahrzeugflotte von Polizei und Feuerwehr macht etwa ein Drittel des gesamten Fuhrparks des Landes Berlin aus. Für bestimmte Aufgabengebiete der beiden Behörden sind Elektrofahrzeuge derzeit noch schwer oder gar nicht verfügbar.

Franco erfragte auch den aktuellen Stand bei den Elektro-Ladesäulen. Die Feuerwehr hat demnach 14 eigene Ladepunkte. 21 eigene Ladesäulen hat die Polizei aktuell, weitere 34 sollen im Laufe dieses Jahres dazukommen. Franco: „Damit hätte die Polizei Berlin Ende des Jahres mehr Ladesäulen zur Verfügung als Elektrofahrzeuge.“