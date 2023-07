Jugendliche beleidigen und schlagen Mann in der S-Bahn

Ein 53-jähriger Mann ist am Freitagabend in Berlin in der S-Bahn beschimpft und geschlagen worden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand stieg er am S-Bahnhof Bornholmer Straße im Stadtteil Prenzlauer Berg in eine S-Bahn Richtung Frohnau, wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte. Dort hat er nach seinen Angaben vier männliche Jugendliche rauchen sehen.