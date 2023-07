Pantovic über Situation bei Union: „Ist schon hart“

Mittelfeldspieler Milos Pantovic hat sich enttäuscht von seiner Situation beim 1. FC Union Berlin gezeigt. „Bei den ersten beiden Testspielen war ich noch dabei, jetzt plötzlich nicht mehr. Draußen zu sein, während alle anderen spielen, ist schon hart und ein bisschen verwunderlich“, sagte der 27-Jährige „Sport1“. „Das Feedback der sportlichen Leitung war zuletzt eigentlich positiv. Es ist überraschend, dass es nun in diese Richtung geht.“

Berlin (dpa/bb). Mittelfeldspieler Milos Pantovic hat sich enttäuscht von seiner Situation beim 1. FC Union Berlin gezeigt. „Bei den ersten beiden Testspielen war ich noch dabei, jetzt plötzlich nicht mehr. Draußen zu sein, während alle anderen spielen, ist schon hart und ein bisschen verwunderlich“, sagte der 27-Jährige „Sport1“. „Das Feedback der sportlichen Leitung war zuletzt eigentlich positiv. Es ist überraschend, dass es nun in diese Richtung geht.“

Der enorme Konkurrenzkampf im Mittelfeld der Köpenicker hat sich nach der Verpflichtung von Lucas Tousart noch verschärft. „Ich nehme die Situation aber an und scheue mich nicht vor der Herausforderung“, sagte Pantovic. „Ich bin ambitioniert, will spielen und bin bereit zu kämpfen. Es muss aber fair sein. In der letzten Saison konnte ich mich schon nicht zeigen und habe keine richtige Chance bekommen.“

Der Serbe war im vergangenen Sommer vom VfL Bochum nach Berlin gewechselt, kam aber nur auf 14 Pflichtspieleinsätze, keinen von Beginn an. Über einen Abgang aus Berlin wird bereits länger spekuliert.