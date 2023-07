Showtraining und Autogramme: Saisoneröffnung bei Hertha BSC

Nur noch eine Woche, dann startet Hertha in die zweite Liga. Von den Unruheherden der letzten Tage ist bei der Saisoneröffnungsfeier wenig zu spüren.

Eine Anzeigentafel im Olympiastadion zeigt vor einem Spiel die Fahne von Hertha BSC an.

Berlin. Eine Woche vor dem Saisonstart haben die Profis von Fußball-Zweitligist Hertha BSC vor mehreren tausend Fans trainiert. Cheftrainer Pal Dardai ließ die Kicker bei der Saisoneröffnungsfeier des Vereins am Samstag im gut gefüllten Amateurstadion auflaufen. Auch Neuzugang Toni Leistner, wegen seiner Union-Berlin-Vergangenheit bei Teilen der Fans zunächst nicht unumstritten, wurde mit lautem Applaus bedacht. Anschließend gab es eine Autogrammstunde für den Anhang.

Der Bundesliga-Absteiger startet am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) bei Fortuna Düsseldorf in die zweite Liga. Zuletzt gab es einige bittere Pillen für den Berliner Anhang: Rekord-Einkauf Lucas Tousart wechselte ausgerechnet zum Stadtrivalen aus Köpenick. Fan-Liebling und Kapitänskandidat Marius Gersbeck wurde nach dem Verdacht der Körperverletzung eines 22-Jährigen suspendiert. Von dieser Unruhe war am Samstag jedoch wenig zu spüren.

Die Stimmung sei positiv, sagte Sportdirektor Benjamin Weber. Ein konkretes Saisonziel werde man aber erst Anfang September nach dem Ende der Transferphase ausrufen. Bei den wirtschaftlich schwer angeschlagenen Berlinern sind noch einige Ab- und Zugänge möglich.

Präsident Kay Bernstein hatte die Feier am Morgen eröffnet. Auch das neu formierte Frauenteam der Berliner wurde von den Fans mit viel Anfeuerung bedacht. Gegen den Regionalligisten Karlsruher SC, mit dem Hertha eine Fan-Freundschaft pflegt, gab es in einem Freundschaftsspiel ein 1:4.

Im Rahmen einer Kooperation mit Hertha 03 Zehlendorf hatte diese seine insgesamt neun Frauen-Teams an Hertha BSC übergeben. Die erste Frauen-Auswahl wird in der kommenden Saison in der Regionalliga Nordost antreten.