Brand in Wohnung im Wedding: Drei Menschen verletzt

Beim Brand einer Wohnung im Wedding sind drei Menschen verletzt worden. Ein Zimmer im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Triftstraße hatte in der Nacht zum Samstag gebrannt, wie die Feuerwehr Berlin am Samstag mitteilte. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert. Eine Person wurde aus der Wohnung gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen sind ebenfalls verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Ob die Personen auch Bewohnerinnen und Bewohner der brennenden Wohnung waren, ist nach Angaben der Feuerwehr unklar. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt.