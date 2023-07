Für gesunde Kinderherzen: Jeder Tritt in die Pedale zählt

Berlin. Die Vorbereitungen laufen: Bereits 54 Teams haben sich angemeldet, darunter kleine Familiengruppen, ein Team der Berliner Morgenpost, aber auch die „Berliner Power Herzen“, in der Menschen mit Herzproblemen zusammengefunden haben, und ein Team der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Sogar die „Brocken-Bezwinger“ wollen dabei sein, wenn es darum geht, für einen guten Zweck in die Pedale zu treten – ganz konkret für herzkranke Kinder.

Es ist eine Jubiläumstour: Zum zehnten Mal startet in diesem Jahr die PSD-Herzfahrt auf dem Tempelhofer Feld. Am 30. Juli kann jeder von 15 bis 18 Uhr mitradeln und das Konto der gefahrenen Kilometer und damit auch die Spendensumme noch erhöhen. Denn bereits eine Woche zuvor, am Sonntag, 23. Juli, beginnt das individuelle Spendenradeln per Smartphone-App. Bis zum 30. Juli kann jeder mit der App, die extra dafür entwickelt wurde, die gefahrenen Kilometer zählen und registrieren lassen.

„Für jeden gefahrenen Kilometer spenden wir 20 Cent für die Kinderkardiologie am Deutschen Herzzentrum der Charité“, erklärt Organisator Thomas Biersack von der PSD Bank Berlin-Brandenburg. Da die Herzfahrt auch eine Challenge sein soll, habe man sich zum Ziel gesetzt, 60.000 Euro an Spenden zu erreichen. Für diese Summe werden 300.000 Kilometer gebraucht. Am Ende werden alle Kilometer aus der Woche und von der Abschlussfahrt am 30. Juli zusammengezählt. Moderatorin Britta Elm wird die Herzfahrer auf dem Tempelhofer Feld anfeuern und den Spendenscheck übergeben.

Etwa 7000 Kinder werden jedes Jahr in Deutschland mit einem Herzfehler geboren

Entgegennehmen wird den Scheck Professor Felix Berger. Er ist der Direktor der Klinik für Angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie am Deutschen Herzzentrum der Charité. Etwa 7000 Kinder werden jedes Jahr in Deutschland mit einem Herzfehler geboren, manche sind so schwer erkrankt, dass sie nur durch eine Herztransplantation gerettet werden können. Die Zeit bis zur Transplantation muss oft mit einem Kunstherzen überbrückt werden. Diese Unterstützungssysteme, die die Pumpfunktion des Herzmuskels unterstützen oder ersetzen, wurden hauptsächlich für Erwachsene entwickelt. Für kleine Kinder gibt es spezielle Pumpsysteme, die leider nicht in den Brustkorb eingesetzt werden können, sondern außerhalb des Körpers mit Schläuchen mit dem eigenen Herzen verbunden werden.

„Dabei sind Komplikationen wie Thrombosen und Infektionen nicht immer vollständig zu vermeiden“, so Professor Berger. Ingenieure arbeiten bereits an einem Prototyp eines Kunstherzens, das diese möglichen Probleme für die kleinen Patienten reduziert oder gar ausschließen lässt. Die Spende für die Kinderherzmedizin soll die Realisierung und Umsetzung der Entwicklungsarbeit vorantreiben, „die Systeme miniaturisieren und noch sicherer machen“, erläutert der Professor. Natürlich wird er auch mitradeln, zuerst die eine Woche per App und dann auf dem Tempelhofer Feld.

Im ersten Jahr waren 200 Radfahrer auf dem Tempelhofer Feld dabei

Die Herzfahrt ist eine gemeinsame Aktion der PSD-Bank Berlin Brandenburg, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und Berliner helfen, dem Verein der Berliner Morgenpost. Angefangen hat es 2014 noch ganz klein. „Im ersten Jahr waren 200 Radfahrer auf dem Tempelhofer Feld dabei“, sagt Thomas Biersack. Bereits 2019 seien 2000 Menschen geradelt. Dann kamen die Coronajahre. 2020 konnten die Teilnehmer Fotos einschicken, 2021 kam die Idee mit der App und einer dezentralen Veranstaltung auf. „2021 nutzten wir noch eine App, die es bereits gab, und in der nur das Event neu eingetragen werden musste“, so der Organisator. 2022 hätte man dann eine eigene App entwickelt, nur für diese Herzfahrt.

Das hatte zur Folge, dass zwar wieder mehr als 2000 aktive Mitfahrende dabei waren. Allerdings seien es dann vor Ort auf dem Tempelhofer Feld weniger gewesen. Aber die 600 haben dennoch ausgereicht, um am Ende der Veranstaltung ein etwa 50 Meter großes Herz zu bilden, das dann von einer Drohne oder von einer Hebebühne aus fotografiert wird – ein emotional ans Herz gehender Abschluss.

Zur Information:

Leserinnen und Leser können gern ab Sonntag, 23. Juli, im Berliner-Morgenpost-Team mitfahren, und sich in der App dem Team anschließen. Alles, was man braucht, ist ein Fahrrad und die kostenlose neue Herzfahrt-App für iOS und Android. Die kann man sich im App Store oder bei Google Play herunterladen. Dann ab auf das Fahrrad – die App misst die gefahrenen Strecken. „Einige nutzen den Weg zur Arbeit und schaffen bis zu 1000 Kilometer in der Woche“, weiß Organisator Thomas Biersack aus Erfahrung. Für jeden Kilometer fließt eine Spende an die Klinik für Angeborene Herzfehler am Deutschen Herzzentrum der Charité. Die Abschlussfahrt und -feier ist am 30. Juli auf dem Tempelhofer Feld. Die App und alle weiteren Informationen unter

psd-bb.de/herzfahrt