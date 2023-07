Zwischen den Stühlen? Queer und arabisch sein in Berlin

Berlin. Die Orte, an denen sie ihre Identität voll ausleben können, schaffen sich Zuher Jazmati und Hassandra selbst. Die beiden sind arabisch, queer und veranstalten die Berliner Partyreihe „Adira“. Im Interview erzählen sie von ihren Erfahrungen mit weißen Rettern, von Heimweh und der Kraft nostalgischer Popmusik.

Hassandra, Herr Jazmati, Sie haben 2023 die Partyreihe Adira gestartet. Worum geht es da?

Hassandra: Eigentlich haben wir da weitergemacht, wo wir vor der Pandemie mit unserer letzten Partyreihe „Queer Arab Barty“ aufgehört haben. Nach der Pandemie war der Bedarf nach solchen Orten immer noch da. Adira ist gay slang, der vor allem im Libanon, Syrien, Palästina und Jordanien verwendet wird. Das Wort bedeutet so viel wie stark, mächtig, fähig, vergleichbar mit fabelhaft. Adira ist eine intime arabische Popnacht, in der wir DJ-Sets kuratieren, die die Musik von den 80ern bis in die frühen 2000er aus der Levante über Ägypten bis Nordafrika spielen. Wir kommen zusammen und feiern diese nostalgische Musik, mit der wir aufgewachsen sind.

Sie sagten, es gibt einen Bedarf nach solchen Orten. Warum?

Jazmati: Dafür gibt es unterschiedliche Antworten. Meine Familie kommt aus Syrien, ich bin hier geboren, aber in Saudi Arabien aufgewachsen. Menschen wie ich sind mit dieser Musik aufgewachsen, sie war immer präsent. Alle kennen diese Lieder und diese gemeinsamen kulturellen Referenzen. Genauso wie die Menschen, die 2014 bis 2016 als Geflüchtete kamen, viele von ihnen queer, viele auch nicht, aber da war der Bedarf zu feiern. Allgemein sind 90er und 2000er Partys beliebt, weil sie die alten Erinnerungen und das Gefühl der Nostalgie mit sich bringen. In Deutschland lieben die Leute Britney Spears. Die arabische Community in Berlin, auch die queere, ist sehr groß und auch sie wollen zum Sound ihrer Jugend feiern.

Hassandra: Viele, die wie ich aus dem Libanon kamen, hatten Heimweh. In den Momenten machte ich immer diese Lieder an und fühlte mich meiner Heimat verbunden. „Araber“, das ist ein riesiger Sammelbegriff. Auch wenn uns teilweise die Sprache eint, ist das, was uns wirklich verbindet, die Musik. Hier sind Britney Spears oder Madonna queere Ikonen, obwohl sie heterosexuelle Frauen sind. Wir haben ähnliche Divas, wie Nancy Ajram, Haifa Wehbe und Elissa. Also gibt es den Wunsch, das auszuleben.

Warum kommen viele arabische Queers nach Berlin?

Jazmati: Berlin wird als queerfreundliche Stadt wahrgenommen, was nicht notwendigerweise stimmt. Es gibt viele Orte und Events, die ein queeres Publikum ansprechen. Menschen, die nach 2015 herkamen, fanden hier die Möglichkeit, ihre geschlechtliche und sexuelle Identität zu erkunden. Genau wie queere Leute aus Deutschland, konnten viele von uns als queere Jugendliche ihre Identität nicht voll ausleben. Für viele arabische Queers war das nicht möglich, weil einige von uns queerphobe Eltern haben. Adira bietet den Raum, um all das, um queere Körper zu feiern.

Hassandra: Als ich hier ankam, wollte ich eigentlich einen arabischen Block im „großen“ CSD organisieren. Als ich dann aber das erste Mal beim CSD war und mir die Demo genauer ansah, kamen wir zu dem Schluss, dass das nicht der politische Ort für uns ist, weil es eine gesponsorte Firmenveranstaltung ist. Also gründeten wir die „Arab Queer Barty“, die zum ersten Mal am Vorabend des CSD stattfand. Wir wollten auch, dass das ein sicherer Ort für arabische Menschen ist, die sich noch nicht geoutet haben. Bei uns darf man keine Fotos machen und wir haben eine strenge Tür. Noch dazu werden wir als arabische Queers oft fetischisiert. Wir wollten keinen Block organisieren und damit die falschen Leute anziehen.

Bei der Partyreihe „Adira“ wird zu arabischer Popmusik aus den 80ern, 90ern und 2000ern gefeiert.

Foto: Deren Saner

Könnten Sie erklären, was Fetischisierung in dem Fall bedeutet?

Jazmati: Manche weiße Schwule haben eine sexuelle Fantasie von Arabern als hypermaskulin, dominant, behaart, aggressiv. Sie suchen nach diesem vermeintlich hypersexuellen arabischen Mann in unseren Events, bei denen wir alle Formen von arabischen Queers feiern und nicht zum sexuellen Fetisch einer orientalistischen, kolonialen Vorstellung gemacht werden wollen. Fast alle arabischen Queers in Berlin können eine Geschichte davon erzählen.

Hassandra: Oft müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir weißen Personen unsere Geschichten erzählen. Es wird romantisiert, wenn wir einen tragischen Hintergrund haben oder als Beweis gesehen. In meinen Performances arbeite ich autobiografisch und ich habe einen tragischen Hintergrund. Da merke ich, wie falsch das oft interpretiert wird.

Als Beweis für die eigenen rassistische Vorurteile?

Hassandra: Ja genau. Aber es gibt auch die „weißen Retter“, insbesondere unter den linken Berlinerinnen und Berlinern. Sie sind der Gegenpol zu den rassistischen Leuten. Aber du bist in keinem Fall frei. Egal was du tust, sie interpretieren konstant alles und beziehen es auf deine Herkunft. Du wirst andauernd in die Verantwortung genommen, dein Land zu repräsentieren.

Das heißt, Sie dürfen dann nichts, was arabisch oder muslimisch ist, kritisieren, weil das islamophob sein könnte?

Hassandra: Ja. Und du denkst dir: Das ist mein Land, ich kann sagen, was ich will!

Ist es das Gefühl, zwischen den Stühlen zu sitzen?

Jazmati: Ja, natürlich. In einer Stadt wie Berlin erfahren queere Araber und Araberinnen beides: Rassismus und auch viel Queerfeindlichkeit von der weißen deutschen Gesellschaft. Aber auch von arabischen oder sich als muslimisch identifizierenden Menschen. Erst vor kurzem habe ich das Video einer kurdischen Dragqueen gesehen, die über die Sonnenallee läuft. Wir kennen die Kommentare sehr gut, die dann kommen. Gleichzeitig gibt es die strukturelle Ebene. Diese Menschen erfahren Rassismus, Polizeigewalt, Racial Profiling, Klassismus, Armut, Flüchtlinge haben irregulären Aufenthaltsstatus, der permanente Druck ist groß. Sie geben das weiter an eine Minderheit, gegenüber der sie sich in einer Machtposition fühlen: Die queere Community. Da projizieren sie ihren Alltagsfrust hinein, so wie man Müll in einen Müllbeutel rauswirft. So fühlt sich das manchmal an. Diese Gleichzeitigkeit der Erfahrung von Macht und Gewalt darf nicht ignoriert werden.

