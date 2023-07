Sechs Meter hoher Turm informiert über geplantes Exilmuseum

Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck betrachten ein Modell des Exilmuseums am Anhalter Bahnhof.

Über das von Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller („Atemschaukel“) und dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck unterstützte Exilmuseum informiert seit Freitag ein sechs Meter hoher Turm in Berlin. Damit will die Stiftung nach eigenen Angaben die Initiative und die Architekturpläne am früheren Anhalter Bahnhof vorstellen.