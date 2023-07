Bürgermeister: Aufnahmen mit Körperbau von Löwin verglichen

Experten haben in einem Videoabgleich festgestellt, dass es sich bei dem gesuchten Tier südwestlich von Berlin nicht um eine Löwin handelt. Das sagte Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) am Freitag. Der zertifizierte Spurenleser Georg Messerer habe durch zwei unabhängige Experten Körperform und Haltung des auf dem Video abgebildeten Tieres analysieren lassen. Einer der Experten stammt aus Südafrika, wo zahlreiche Löwen leben. „Beide kamen zu dem Schluss, dass es sich keinesfalls um einen Löwen handelt.“

Zu sehen ist auf Bildern, die die Experten der Gemeinde bereit stellten, dass die Körperform wie der Verlauf des Rückens des im Video abgebildeten Tieres nicht mit der einer Löwin übereinstimmt.

Ausgelöst wurde die Suche in der Nacht auf Donnerstag durch ein Video, auf dem eine Löwin vermutet wurde. Der Videoschnipsel machte am Donnerstag auch die Runde in den sozialen Netzwerken. Die Ermittlungsbehörden schätzten das Video als echt ein. Am Freitag kam dann die Entwarnung: Die Behörden sehen „keine akute Gefährdungslage“.