Gesundheitsämter: Mehr Personal und Digitalisierung

Mit dem Einsatz von mehr Personal und einer umfassenden Digitalisierung der Abläufe sollen die Gesundheitsämter in Brandenburg künftig effizienter arbeiten. „Die Corona-Pandemie hat in aller Deutlichkeit gezeigt, wie wichtig der Öffentliche Gesundheitsdienst für den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung ist“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag bei der Vorstellung einer Digitalisierungsstrategie.