Autoverkehr Am Ku'damm sind regelmäßig sehr laute Fahrzeuge unterwegs

Auf dem Kurfürstendamm in Berlin sind regelmäßig überdurchschnittlich laute Fahrzeuge unterwegs. Das ist das Zwischenergebnis eines achtwöchigen Forschungsprojekts, bei dem seit Ende Mai in Höhe der Gedächtniskirche ein sogenannter Lärmblitzer zum Einsatz kommt. Er hat bis zum 4. Juli 1144 Autos und Motorräder erfasst, die lauter als 82 Dezibel waren. Das teilte die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt am Freitag mit.