17-jähriger Radfahrer von Polizeiauto angefahren

Ein 17 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Konradshöhe von einem Polizeistreifenwagen angefahren und schwer verletzt worden. Auch ein 56-jähriger Polizist wurde bei der Kollision am Donnerstagnachmittag auf dem Falkenplatz verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.