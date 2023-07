Delivery Hero: Alleineigner von Lieferdienst Hungerstation

Delivery Hero hat den in Saudi-Arabien ansässigen Lieferdienst Hungerstation komplett übernommen. Der MDax-Konzern habe die noch ausstehenden 37 Prozent der Anteile für rund 297 Millionen US-Dollar erworben (rund 267 Mio Euro), teilte Delivery Hero am Freitag in Berlin mit. Hungerstation ist einer Unternehmenssprecherin zufolge Marktführer in Saudi-Arabien und ist zu einem deutlich geringeren Anteil in Bahrain aktiv. Delivery Hero betreibt in der Region Naher Osten und Nordafrika auch die bekanntere Marke Talabat.